Богота, , 08:03 — REGNUM За последние сутки в Колумбии выявили свыше 3,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 3926 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 233 589.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 144 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 59 118.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 129 491 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 3401 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.