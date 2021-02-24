Горно-Алтайск, 24 февраля 2021, 07:58 — REGNUM Пожар в торговом центре «Ткацкий-1» в столице Республики Алтай — Горно-Алтайске локализован. В настоящее время ведётся дотушивание возгорания.
По словам очевидцев, некоторым посетителям пришлось эвакуироваться через окна здания. Добавим, что ТЦ является одним из крупнейших в городе.
«Жалко предпринимателей, которые неизбежно потеряют свой товар. Торговлей они зарабатывают на жизнь», — передаёт местная жительница Татьяна Иващенко.
Как сообщало ИА REGNUM, здание загорелось утром 24 февраля. Причины возгорания пока неизвестны. По данным республиканского главка МЧС, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.
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