Париж, , 08:06 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 85 044 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 431 пациента. Об этом во вторник, 23 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 20 064 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,629 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю.

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