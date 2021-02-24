Петропавловск-Камчатский, , 07:53 — REGNUM За 2020 год численность населения Камчатки сократилась на 839 человек, или на 0,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате.

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На 1 января 2021 года по официальной статистике на Камчатке проживало 312,2 тыс. человек.

«Уменьшение численности населения Камчатского края на 86,1% обусловлено естественной убылью и на 13,9% — миграционным оттоком», — уточнили в Камчатстате.

В 2020 году произошло снижение рождаемости на 2,1%. Число умерших же увеличилось в сравнении с 2019 годом на 14,9%. Количество смертей превысило число рождённых на 22,3%, что существенно больше, чем в 2019 году — 4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, «коронавирусный» 2020 год в Бурятии отметился ростом смертности. За 12 месяцев в республике родилось 12 620 человек, умерли 11 622.