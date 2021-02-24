Улан-Удэ, , 07:50 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 33 324, 17 597 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

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«Из 100 новых случаев COVID-19: 80 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 2045 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели к настоящему времени почти 31 тыс. человек. В стационарах остаются 775 пациентов, в том числе 37 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 68,2%. На дому в амбулаторном режиме лечатся 896 носителей.