Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбургской области ряд муниципалитетов принял решение об отмене занятий в школах из-за неблагоприятных погодных условий (метели и мороза).

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Как сообщает администрация Новотроицка, 24 февраля занятия в школах города для учащихся начальных классов отменяются.

Такое же объявление сделала мэрия Бузулука: 24 февраля в связи с низкими температурами воздуха очные занятия в 1—4-х классах первой смены школ города рекомендовано отменить. Школьники будут учиться дистанционно.

В Гайском городском округе занятия в школах отменили для всех учеников.

В Орске школы работают в штатном режиме, но управление образования рекомендует ограничить пребывание детей на улице без сопровождения взрослых. Чиновники подчеркнули, что родители вправе самостоятельно решать: вести ребёнка в школу или нет.

Напомним, согласно метеопрогнозу, 21−25 февраля на территории Оренбургской области будут аномальные морозы и сильный ветер.

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