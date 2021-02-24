Челябинск, , 07:45 — REGNUM В Челябинской области сотрудники ГИБДД извлекли из снежного плена шесть пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональное управление этого ведомства.

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Всего же полицейские вызволили более 40 различных транспортных средств. В основном их направляют на стоянки в таких населённых пунктах, как Остроленко, Кичигино, Степное и Приозерный. Если извлечь транспорт из сугробов не удаётся, то граждан эвакуируют с помощью спецтехники.

В ГИБДД добавили, что 36 экипажей осуществляют надзор за движением на дорогах в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области метель бушует с 23 февраля. Движение по автодорогам ограничено.

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