Лесозаводск, Приморский край, , 07:59 — REGNUM В Приморье в селе Глазовка приступили к монтажу мусоросортировочного комплекса. Это уже четвёртый подобный объект. Сдача комплекса в эксплуатацию позволит сортировать отходы Лесозаводского городского округа и части Кировского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Специалисты ведут монтаж технологического оборудования, запустить комплекс в эксплуатацию планируют в марте. Его мощность составит 10 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену.

Запуск предприятия позволит отбирать стекло, пластик, бумагу, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно будут сортироваться опасные отходы, которые затем направят на специализированные предприятия по утилизации.

В 2020 году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах.

Выбор мест размещения таких комплексов обусловлен отдалённостью этих территорий.

Строительство мусоросортировочных комплексов — мероприятия национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объёме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

Губернатором Приморья Олегом Кожемяко поставлена задача в 2023 году подключить к этому весь край.

Как сообщало ИА REGNUM, ввод в эксплуатацию мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Московской области и Татарии, которые строит компания «РТ-Инвест», задерживается до конца 2023 года.