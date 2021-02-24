Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинской области с занесённых метелью трасс эвакуировали уже 223 легковых автомобиля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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776 человек получили помощь. Из них 481 гражданин был отправлен в пункты временного размещения. Среди них есть и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за метели, которая бушует с 23 февраля, часть трасс Челябинской области закрыта. Ограничение действует до 18:00 24 февраля. Ранее его собирались снять уже утром 24-го, но из-за непогоды были вынуждены продлить.

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