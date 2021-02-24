Оренбург, , 07:33 — REGNUM В аэропортах Оренбурга и орска из-за ненастья происходит задержка и отмена авиарейсов. В Оренбуржье бушует буран.

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Согласно информации онлайн-табло, вечером 24 февраля были задержаны рейсы из Оренбурга в Новосибирск, Москву. Ночью и утром 24 февраля произошла задержка самолетов в Санкт-Петербург, Сочи, Москву. Задерживается прилет пассажиров в Оренбург из Самары, Сочи, Москвы. Вечером 23 февраля из-за ненастья отменили рейс из Орска в Москву.

Напомним, 23 февраля в регионе бушевала метель. Неблагоприятные погодные условия сохранятся, согласно метеопрогнозу, и 24 февраля. Ночью и днем в восточной части Оренбургской области будет властвовать сильная метель, видимость на дорогах составит 500−1000 метров. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В отдельных северных и западных районах ожидается минимальная температура воздуха — 30,-34°С.