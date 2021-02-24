Хабаровск, , 07:41 — REGNUM Минздрав Хабаровского края продолжает сокращать в больницах ковидные койки. Так, в столице региона на 70 мест сокращён коечный фонд в горбольнице №10 и на 62 — в краевой клинической больнице №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: Автопоезд «Здоровье» отправился в районы Хабаровского края

Уменьшается количество мест и в Комсомольске-на-Амуре — в единственном госпитале число коек сокращено с 400 до 300.

В общей сложности в 14 больницах региона развёрнуто 962 койки. В пиковые дни заражений количество мест для лечения больных с COVID-19 достигало 3318, а помощь оказывали в 22 больницах по всему Хабаровскому краю.

«Загруженность больниц составляет около 80%. Лечение в стационарах сейчас проходят 747 пациентов, 2166 человек лечатся на дому», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска 24 февраля в районы края впервые стартовал автопоезд «Здоровье».