Челябинск, , 07:31 — REGNUM В Челябинской области МЧС наращивает силы для спасения людей, пострадавших из-за метели. Об этом сообщает региональное управление данного ведомства.

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Так, в 8:25 по местному времени в Пластовский район выдвинулись дополнительно две группы Уральского учебно-спасательного центра. Всего в них насчитывается четыре единицы техники и 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечаются мороз под минус 30 градусов и ураганный ветер. Последний уже привёл к массовым отключениям электричества и повлёк метели. Движение транспорта по дорогам ограничено.

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