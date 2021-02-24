Барнаул, , 07:26 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2280 человек, причём 46 из них добавили в сводку за праздничные дни (21−23 февраля).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 334 человека, +75 за праздничные дни) и ОРВИ (24 011 человек, +351 за праздничные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 42 846 (+439 за праздничные дни).

Тяжелобольных насчитывается 361 (-1 за праздничные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 95 пациентов (-2 за праздничные дни). С начала учебного года коронавирус выявлен у 1934 детей (+36 за праздничные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 38 287 человек (+397 за праздничные дни).

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