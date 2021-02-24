Женева, Швейцария, , 07:24 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 11%, а число летальных исходов — на 20% за период с 15 по 21 февраля, по сравнению с предыдущей неделей. Это следует из данных, опубликованных 24 февраля в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Отмечается, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире наблюдается уже шестую неделю подряд. Особенно заметен был спад заболеваемости в Северной и Южной Америке, здесь число новых случаев заражения коронавирусом понизилось на 19%. В Западно-Тихоокеанском регионе это понижение составило 9%, в Европе зарегистрировано понижение на 7% и в Восточном Средиземноморье на 7%.

Смертность от последствий заболевания COVID-19 снизилась за неделю в Южной и Северной Америке на 23%, в Западно-Тихоокеанском регионе 6%, в Европе 19% и 3% в Восточном Средиземноморье. В Африке снижение смертности от последствий COVID-19 составило 20%, в странах Юго-Восточной Азии летальность понизилась на 6%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно прогнозам ВОЗ пандемия COVID-19 завершится к началу 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ назвали возможные сроки завершения пандемии коронавируса