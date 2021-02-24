Санкт-Петербург, , 07:19 — REGNUM После аномальных морозов и снегопадов в Петербурге ожидается первая февральская оттепель. Её принесёт в город к вечеру среды, 24 февраля, мощный атлантический циклон, приближающийся к северо-западу России. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Девушка чистит машину от снега Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он отметил, что из 23 дней февраля 2021 года лишь первые три дня были относительно теплыми, с температурой выше климатической нормы. Все остальные были холоднее нормы, и не произошло ни одной оттепели.

Однако атлантический циклон «Дитер» принесёт потепление, а с ним снегопад и метели, переходящие в мокрый снег.

«Возможны гололёдные явления, не исключены ледяные дожди. Это будет первое сражение между зимой и весной. И победит в нём пока увы не весна», — спрогнозировал Михаил Леус.

По данным петербургского гидрометцентра, на 7 утра 24 февраля температура воздуха в Петербурге составляет минус 9 градусов при влажности 93% и восточном ветре 2−4 м/с.

Днем в Петербурге будет облачная погода, пройдет снег, мокрый снег, в конце дня с дождем, во второй половине дня местами гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха −2…−4 градуса, с повышением в конце дня до 0 градусов. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области днем снег, мокрый снег, на западе региона местами гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем на западе +2…-3 градуса, на востоке −5…−10 градусов. На дорогах гололедица.

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