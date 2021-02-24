Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области будет создан региональный центр по изучению климата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам заседания коллегии.

Коллегия прошла под председательством губернатора региона Сергея Морозова, который отметил, что в Ульяновской области будет создан климатический центр. Для этого подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ульяновской области, Институтом глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля и Ульяновским государственным университетом.

«Совместные научные исследования помогут разрабатывать различные программы по оценке состояния природной среды и принимать меры по предотвращению её загрязнения», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, будут проводиться мероприятия для адаптации к климатическим изменениям, усилен мониторинг состояния окружающей среды. Власти полагают, что это позволит улучшить состояние атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, последние два года в Ульяновской области усиливают мониторинг состояния атмосферного воздуха, в том числе наращивают количество стационарных постов. Наиболее проблемной является ситуация в Заволжском районе Ульяновска, где регулярно проводятся рейды и замеры воздуха: в частности, 18 февраля и в ночь на 19 февраля 2021 года выявлено пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по ним проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Напомним, в Ульяновской области для контроля состояния атмосферного воздуха будет увеличена штатная численность министерства природы. Также региональные власти выступают за ужесточение санкций за загрязнение воздуха.

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