Ульяновск, 24 февраля 2021, 07:16 — REGNUM В Ульяновской области будет создан региональный центр по изучению климата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам заседания коллегии.
Коллегия прошла под председательством губернатора региона Сергея Морозова, который отметил, что в Ульяновской области будет создан климатический центр. Для этого подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ульяновской области, Институтом глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля и Ульяновским государственным университетом.
По его словам, будут проводиться мероприятия для адаптации к климатическим изменениям, усилен мониторинг состояния окружающей среды. Власти полагают, что это позволит улучшить состояние атмосферного воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, последние два года в Ульяновской области усиливают мониторинг состояния атмосферного воздуха, в том числе наращивают количество стационарных постов. Наиболее проблемной является ситуация в Заволжском районе Ульяновска, где регулярно проводятся рейды и замеры воздуха: в частности, 18 февраля и в ночь на 19 февраля 2021 года выявлено пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по ним проводятся контрольно-надзорные мероприятия.
Напомним, в Ульяновской области для контроля состояния атмосферного воздуха будет увеличена штатная численность министерства природы. Также региональные власти выступают за ужесточение санкций за загрязнение воздуха.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области обнаружили новые источники загрязнения воздуха