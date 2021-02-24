Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области 24 февраля с 09:00 по местному времени (07:00 мск) открыто движение для всех транспортных средств на автодороге Оренбург-Орск (от села Краснощёково до поста ДПС ГИБДД города Орска), а также участок дороги Каменноозерное-Медногорск (от Медногорска до развилки автодороги Оренбург-Орск), сообщает областная Госавтоинспекция.

В ведомстве отметили, что погодные условия улучшаются, поэтому принято решение о возобновлении движения по дорогам. Напомним, данные участки дорог были закрыты 23 февраля с 10:30 из-за сильнйо метели и плохой видимости.

Добавим, ряд трасс в Оренбуржье до сих пор остается недоступными для передвижения.