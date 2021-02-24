Горно-Алтайск, , 07:11 — REGNUM Торговый центр «Ткацкий-1» загорелся утром 24 февраля в столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске.

По словам очевидцев, из окон второго этажа здания валит густой чёрный дым. Пожарные уже на месте.

Причины возгорания пока неизвестны. По данным республиканского главка МЧС, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. Люди эвакуировались. Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Горно-Алтайске сгорела вечерняя школа.

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