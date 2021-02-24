Владивосток, , 07:20 — REGNUM В Приморье резидент ТОР «Михайловский» в 2020 году выпустил 55 тыс. литров нерафинированного соевого масла высшего сорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Компания «Мерси Агро Приморье» помимо широкого ассортимента мясной продукции, овощей выпускает и соевое масло.

«Технология, применяемая на пищевой линии, позволяет максимально сохранять природные свойства продукта, обеспечивая жителей края богатым витаминным и минеральным составом», — пояснили специалисты.

Экологически чистый продукт продаётся в магазинах по доступной цене — литр соевого масла «Приморское» стоит 85 рублей.

В этом году сельхозпроизводители края планируют собрать 550 тыс. тонн сои. Большая часть зерна экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также часть урожая пойдёт на семена, производство масла и корма для сельскохозяйственных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может обойтись без ввоза импортного масла, если пресекать монопольные сговоры крупнейших переработчиков, которые стремятся занижать закупочные цены, заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев.