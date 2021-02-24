Чита, , 07:10 — REGNUM После сильных холодов в Забайкалье потеплеет, но будет весьма снежно. По информации Читинского гидрометцентра, 26 и 27 февраля в Чите ожидается выпадение снега, порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.

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25 февраля в крае будет преимущественно без осадков. Ветер западный 3−8 м/с, днем порывы 8−13 м/с. Температура ночью 23−28 °С, при прояснении 33−38 °С, днем 6−11 °С, при облачности 15−20 °С, по южной половине края 1−6 °С мороза.

Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. На дорогах возможно образование гололедицы, снежного наката.

Как уже сообщало ИА REGNUM, забайкальский центр управления регионом после выпадения снега за две недели фиксировал в соцсетях 30 жалоб на нечищенные дороги.

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