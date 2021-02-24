Увельский район, Челябинская область, , 07:09 — REGNUM В Челябинской области из-за метели застрял на дороге автобус с детьми. Об этом пишут СМИ.

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Инцидент произошёл возле села Летягино на территории Увельского района. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, ночью до них добрались спасатели. Все дети были эвакуированы. Их разместили в одной из гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Челябинской области отмечаются ураганный ветер и метель. Часть дорог закрыта. С занесённых трасс спасатели эвакуировали сотни человек.

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