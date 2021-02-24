Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области 23−24 февраля спасатели оказывали помощь автовладельцам, которые застряли на дорогах в сильную метель, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вечером 23 февраля на 30 километре дороги общего пользования Илек — Новосергеевка сломался легковой автомобиль. Сотрудник 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Оренбургской области незамедлительно выехал для оказания помощи водителю. Спасатель помог людям добраться до ближайшего населенного пункта.

В ночь на 24 февраля на 10 километре трассы Грачевка — Ключи произошел перемет автодороги, вследствие чего легковой автомобиль ВАЗ — 2114 не смог проехать данный участок. Спасатели организовали помощь и доставили автовладельца до места жительства в село Грачевка Грачевского района.

Напомним, в Оренбуржье бушует метель. С 23 февраля на территории региона закрывали участки трасс Октябрьское — Кузьминовка, Октябрьское — Благодарное, подъезд к поселку Взгорье, подъезд к поселку Зеленый, Орск-граница республики Башкортостан, Гай — Орск, Оренбург — Орск, Каменоозерное — Медногорск.

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