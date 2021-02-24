Санкт-Петербург, , 07:05 — REGNUM В среду, 24 февраля, в четырех крупных торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться в них можно будет без предварительной записи, однако осмотр врача перед уколом будет обеспечен.

Торговый комплекс Дарья Драй © ИА REGNUM

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Прививочные пункты откроются в ТЦ «Невский Центр», «Сити Молл», «Охта Молл» и «Европолис». Через несколько дней такой же пункт появится в ТЦ «Жемчужная Плаза». Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что количество торговых центров, где можно будет сделать прививку, планируется довести до 15.

«Вакцинация в основном будет обеспечена силами персонала частных клиник. Осмотр врача и сама вакцинация будут бесплатными», — уточнил, говоря о прививках в ТЦ, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По данным на 23 февраля, за весь период в Петербурге вакцинировано 217 384 человека, или 4% от постоянного населения города. Из них 68 517 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на вечер 23 февраля составлял 101 653 комплекта.

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