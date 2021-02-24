Челябинск, , 07:01 — REGNUM В Челябинской области без электричество остались 74 населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

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Причиной произошедшего стала метель. Аварийные отключения электричества зафиксированы в Еманжелинском, Увельском, Уфалейском, Чебаркульском, Нязепетровском, Юрюзанском, Саткинском, Каслинском и Сосновском районах, а также в Копейске и Миассе. Энергетики переведены на особый режим работы. Последствия стихии устраняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 февраля в Челябинской области отмечен штормовой ветер. На дорогах — снежные заносы. Из-за метели на трассах застряли десятки машин и сотни людей.

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