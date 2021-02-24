Берн, , 06:57 — REGNUM Настоящим экспортным хитом была названа российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в Швейцарии. Такое заявление сделала 23 февраля газета Neue Zurcher Zeitung.

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Издание обращает внимание на преимущества российского препарата от коронавируса перед аналогами производства компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, указывается на несомненную эффективность и безопасность вакцины «Спутник V», подтверждённые клиническими испытаниями. Кроме того, уточняется, что российский препарат был разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Также поясняется, что эффективность российской вакцины выше, чем, например, у препарата производства компании AstraZeneca за счёт того, что в двух компонентах «Спутника V» используются разные носители коронавируса. Как несомненный плюс российской вакцины упоминается и её ценовая доступность — стоимость российского препарата составляет около десяти долларов за дозу.

Проанализировав все преимущества вакцины «Спутник V» швейцарское издание делает вывод, что российский препарат на сегодняшний день является несомненным «экспортным хитом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналист телеканала CNN в Москве привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

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