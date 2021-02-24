Хух-Хото, Китай, , 06:54 — REGNUM В общей сложности 6072 грузовых поезда направления Китай — Европа прошло через пограничный сухопутный порт Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая с 2013 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни Эрэн-Хото, поезда перевезли примерно 4,82 млн тонн грузов стоимостью 90 млрд юаней (около $13,94 млрд). В 2020 году несмотря на влияние эпидемии нового коронавируса было зафиксировано рекордно количество прошедших поездов в количестве 2379, что на 53,3% больше в годовом исчислении.

В 2011 году Китай запустил услугу железнодорожных перевозок направления Китай — Европа, что считается важным компонентом инициативы «Пояс и путь», стимулирующей торговлю между Китаем и странами-участницами программы.

В условиях пандемии коридор оставался надежным транспортным каналом. Порт Эрэн-Хото являются единственным железнодорожным порт на границе между Китаем и Монголией. Через него проходят 44 маршрута грузовых поездов Китай — Европа.