Оренбург, , 06:51 — REGNUM В Оренбургской области 24 февраля завершились работы по ликвидации последствий аварии на магистральном газопроводе. Газоснабжение восстановлено во всех населённых пунктах. Время ликвидации аварии — 04:45 по местному времени (02:45 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Напомним, 23 февраля в 10:40 произошел прорыв магистрального газопровода с последующим возгоранием газа. Газопровод находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

В результате аварии повреждёнными оказались два газопровода. Был прекращён транзит газа в Казахстан. Без газа остались пять населённых пунктов Новосергиевского района. На территории Илекского, Новосергиевского, Ташлинского районов и Соль-Илецкого городского округа ввели режим ЧС межмуниципального характера.

На месте аварии на территории Илекского района работала региональная экологическая лаборатория. Специалисты не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте прорыва газопровода в Оренбуржье начались восстановительные работы