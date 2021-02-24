Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По информации на вечер 23 февраля, за последние сутки в Ульяновской области выявлен 121 случай заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии подтверждено 47 262 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в феврале в Ульяновской области ежедневно снижается количество выявляемых носителей коронавируса.

По данным минздрава, в Ульяновской области с 8 по 14 февраля на станцию скорой помощи Ульяновска поступило 3980 вызовов, из них 532 — к детям. Основными причинами стали последствия несчастных случаев, отравления и ДТП. 138 жителей региона обратились за помощью из-за острого нарушения мозгового кровообращения, у 11 человек диагностирован острый инфаркт миокарда.