Якутск, , 06:49 — REGNUM Компания «Железные дороги Якутии» ввела дополнительно плацкартный вагон беспересадочного сообщения по маршруту «Нижний Бестях — Иркутск». Первый рейс состоится из Нижнего Бестяха 28 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Дополнительный вагон прицепили в ввиду повышенного спроса. Таким образом, по маршруту «Нижний Бестях — Иркутск» будут курсировать купейный и плацкартный вагоны с равномерным чередованием в течение месяца.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне из Нижнего Бестяха до Иркутска составит 5615 рублей. Время в пути — чуть более трое суток.

Поезд курсирует ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России считают скоростные поезда «Ласточка» самыми комфортабельными.