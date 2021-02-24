Челябинск, , 06:41 — REGNUM Во всех муниципалитетах Челябинской области работают пункты для обогрева и временного размещения людей. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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В них граждане, попавшие в снежный плен, обеспечиваются горячими чаем и пищей. С главами муниципалитетов идёт постоянная работа. Кроме того, для решения задач, вызванных непогодой, в министерстве создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечается метель. Несколько автомобильных дорог закрыто, была ограничена работа аэропорта Челябинска по отправке и приёму самолётов. На трассах спасатели помогли 465 гражданам, в том числе 54 детям. В пункты временного размещения доставили 33 детей и 322 взрослых.

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