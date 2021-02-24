Омск, , 06:40 — REGNUM Омские следователи устанавливают причину схода снега с крыши торгового комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

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Инцидент произошёл днём 22 февраля в Омске на улице Герцена. Снег упал с крыши торгового комплекса на 41-летнюю женщину и её восьмилетнюю дочь, которые пришли на выставку робототехники.

Женщина получила рассечение кожи головы, ей пришлось накладывать швы. Ребёнок не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на Сахалине снежная глыба с крыши обрушилась прямо на коляску с ребёнком.

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