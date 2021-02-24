Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 24 февраля, из-за аномальных морозов региональное министерство просвещения и воспитания рекомендует отменить занятия в школах. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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В министерстве отмечают, что в Ульяновской области ожидается 37-градусный мороз, в том числе в Ульяновске утром 24 февраля температура упадёт до −32…−34 градусов при порывах северного ветра до 17 м/с. Днём температура воздуха составит в регионе −17…−22 градуса мороза.

«Для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем отменить занятия в общеобразовательных организациях Ульяновской области с первого по 11-й класс», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, что решение об отмене уроков принимает руководитель образовательного учреждения по согласованию с учредителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сохраняется аномально морозная погода, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Напомним, 23 февраля в Ульяновской области объявлялся «оранжевый» уровень опасности из-за 25-градусного мороза и шквалистого северного ветра.

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