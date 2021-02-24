Петропавловск-Камчатский, , 06:36 — REGNUM На Камчатке в период коронавирусной пандемии стали чаще выявлять рак лёгких, это связано с акцентом медиков на их КТ-исследования.

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Вместе с этим в крае отмечается снижение числа выявляемых случаев онкологии на ранних стадиях, так как из-за ковидных ограничений не проводились общие медосмотры. Диагноз рак лёгких в списке выявляемых онкозаболеваний занял первое место, об этом в интервью ИА «Кам 24» рассказали врачи краевого онкологического диспенсера.

За 2020 год на Камчатке выявили 890 человек с онкологией. В прошлые годы этот показатель превышал тысячу случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, о прохождении вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» рассказал журналист телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс в своём репортаже, который был выложен 23 февраля на сайте телеканала.