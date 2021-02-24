Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется аномально морозная погода, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

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По данным спасателей, утром 24 февраля ожидается −32…−37 градусов мороза.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что 23 февраля в Ульяновской области объявлялся «оранжевый» уровень опасности из-за 25-градусного мороза и усиления северного ветра, порывы которого достигали 20 м/с.

Спасатели призывают жителей одеваться тепло, многослойно, хранить ноги в тепле и активно двигаться на улице. В ветреную погоду рекомендуют укрываться в ближайших помещениях и не употреблять алкоголь, потому что при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача.

Напомним, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.