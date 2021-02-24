Челябинск, , 06:33 — REGNUM Часть жителей Челябинской области собираются 24 февраля совершать поездки, несмотря на непогоду. Это следует из сообщения регионального миндортранса местным СМИ.

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Уже с самого утра в диспетчерскую ведомства звонили люди и спрашивали, по какой дороге можно доехать до Уфы и какие есть объездные дороги, чтобы добраться без Магнитогорска без заторов.

«Наш ответ: — Останьтесь дома и дождитесь улучшения погоды! Поверьте, в этой ситуации #лучшедома», — призывают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Челябинскую область обрушилась метель. Несколько участков автомобильных дорог закрыто. Из-за стихии на трассах застряли десятки машин. С 23 февраля спасатели эвакуировали из снежного плена сотни человек.

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