Чита, , 06:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 216 человека, причём 343 из них вновь обнаружили за праздничные дни (21−23 февраля).

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Из них 36 411 пациентов (+280 за праздничные дни) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 707 человек (+8 за праздничные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 76 (за праздничные дни данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 20 (-6 за праздничные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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