Москва, , 06:31 — REGNUM О прохождении вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» рассказал журналист телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс в своём репортаже, который был выложен 23 февраля на сайте телеканала.

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Журналисты посетили предприятие «Генериум» во Владимирской области, которое производит вакцину. Главный научный сотрудник предприятия отметил, что в месяц здесь выпускается несколько миллионов доз вакцины «Спутник V», а в дальнейшем планируется нарастить производство до минимум десяти млн доз в месяц на фоне роста спроса на российский препарат от COVID-19 в мире.

Далее съёмочная группа была приглашена для вакцинации представителями НИИ имени Н. Ф. Гамалеи. Как отметил Чэнс, у него не было переживаний по поводу вакцины, так как она с успехом прошла клинические испытания, которые были рецензированы в ведущем медицинском журнале. Журналист напомнил и о доказанной высокой эффективности и о безопасности вакцины. Чэнс добавил, что в России у него, как и у любого гражданина страны, есть возможность бесплатно пройти вакцинацию российским препаратом, несмотря на то, что он не входит ни в одну из групп риска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гайана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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