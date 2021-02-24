Якутск, , 06:40 — REGNUM В Якутии на карантин по ОРВИ и коронавирусу закрыты несколько школ и детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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На 24 февраля работает 801 детский сад — в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом закрыт на карантин детский сад селе Покровка Амгинского района.

Частично закрыты 23 группы в 20 детских садах, в Якутске — 17, в Чурапчинском районе — шесть.

В очном формате работают 388 школ, в очно-заочном — 244, в дистанционной форме — девять.

В связи с выявлением случаев коронавируса закрыта на карантин школа в селе Чапаево Олекминского района.

В связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыта на карантин школа в селе Белькачи Усть-Майского района.

Частично закрыты 68 классов в 28 школах. В том числе в связи с выявленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией — 26, в связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом — 42 .

Как сообщало ИА REGNUM, в России закончилась пятая неделя вакцинирования населения от коронавирусной инфекции. Точное число привитых граждан властями не раскрывается, но уже очевидно, что оно превысило 3,5 млн человек. Регионы заверяют, что готовы увеличить темпы вакцинации, которую они хотят завершить в ближайшие месяцы.