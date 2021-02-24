Челябинск, , 06:26 — REGNUM В трёх районах Челябинской области из-занепогоды введён режим ЧС. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Такие постановления подписали главы Нагайбакского, Варненского и Кизильского районов. Причиной стала метель. Ночью три группы Уральского учебно-спасательного центра выдвинулись в эти территории для оказания населению помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области бушует метель. С трасс спасли уже сотни замерзающих людей и эвакуировали десятки автомашин. Борьба со стихией продолжается.

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