Чебоксары, , 06:25 — REGNUM В Чебоксарах задержан 25-летний пассажир, которого подозревают в потасовке в автобусе, в числе пострадавших — женщина. Решается вопрос о привлечении горожанина к ответственности, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Видео потасовки попало в социальные сети, вызвав общественный резонанс. На нём запечатлено, как мужчина наносил побои пассажирам автобуса. По неофициальной информации, подозреваемому не понравилось, что другой пассажир задел его, и он устроил потасовку. Досталось и женщине, которая пыталась вступиться за пострадавшего. После этого дебошир вышел из автобуса.

По данным полиции, видео было опубликовано в интернете 22 февраля, инцидент произошёл на остановке общественного транспорта «Гостиница «Чувашия». 23 февраля злоумышленник задержан. По информации правоохранителей, им оказался 25-летний житель Чебоксар, решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В министерстве отмечают, что сообщений о данном инциденте не поступало и просят граждан, которые располагают информацией о противоправной деятельности злоумышленника, сообщить в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году замечание, сделанное соседу по поводу громкой музыки в ночное время, едва не стоило жителю Чебоксар жизни: дебошир ударил соседа удар топором по голове.

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