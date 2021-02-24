Иркутск, , 06:24 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1859 человек, причём 32 из них погибли только за праздничные дни (21−23 февраля).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 24 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 54 961 человек (+956 за праздничные дни). Госпитализированы 1833 пациента (+70 за праздничные дни).

Выздоровели 51 177 пациентов (+1070 за праздничные дни). Ещё 227 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+4 за праздничные дни).

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