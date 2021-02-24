Чебоксары, , 06:09 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 24 февраля, из-за 30-градусного мороза отменяют очные уроки в школах. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграмме» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

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Сити-менеджер отмечает, что «24 февраля из-за морозов отменяем занятия для 1−11 классов в очном формате».

«Но дистанционно уроки будут. Для детей, пришедших в школы, будут организованы индивидуальные или групповые занятия», — написал Алексей Ладыков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля из-за антициклона ожидается 30-градусный мороз, который 25 февраля сменит потепление, а 26 февраля прогнозируется оттепель. То есть за несколько дней температура воздуха вырастет сразу на 30 градусов.

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