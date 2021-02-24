Новосибирск, , 06:09 — REGNUM Новосибирское региональное управление МЧС РФ предупредило новосибирцев о сильном ветре. По данным ведомства, в ближайшее время ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

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«По данным гидрометцентра, 24 февраля по Новосибирской области днём ожидаются порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой половине дня сегодня, 24 февраля, в Новосибирске ожидается небольшой снег, ветер восточный 8−13 м/с, температура воздуха −15… −17 °C, на дорогах гололедица.