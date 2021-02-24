Чебоксары, , 06:03 — REGNUM В Чувашии сохраняются аномальные морозы. Под утром 24 февраля ожидается до — 30 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снежные вихри на Волге в Чебоксарах ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

По его словам, 24 февраля на погоду продолжит оказывать влияние антициклон, в центре которого окажется республика. В связи с этим ожидается 30-градусный мороз.

25 февраля прогнозируется потепление до −13…−18 градусов, но из-за сильного ветра ощущаемая температура составит −25…−30 градусов. После полудня ожидаются сильные снегопады с метелями, которые будут идти сутки, в результате снежный покров может вырасти ещё на 5−10 см.

По предварительным данным, 26 февраля резко потеплеет, прогнозируется оттепель и мокрый снег. Тёплая погода сохранится в выходные дни, 27 — 28 февраля.

То есть за несколько дней температура воздуха вырастет сразу на 30 градусов. Но при этом март может начаться с очередного резкого похолодания.