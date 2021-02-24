Челябинск, 24 февраля, 2021, 06:02 — ИА Регнум. На юге Челябинской области метель нарушила движение транспорта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru Метель

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В частности, на дорогах застряли десятки автомашин. Попавшие в пробку граждане стали звонить по номерам экстренных служб. Уже в первые часы стихии сотрудники МЧС эвакуировали из снежных заносов 48 единиц транспорта, а также 315 человек. 222 спасённых, в том числе 20 детей, доставили в пункты временного размещения.

К утру 24 февраля из снежного плена вызволили 68 машин и 465 человек, в том числе 54 ребёнка. В пункты временного размещения эвакуировали 355 человек, в том числе 33 ребёнка.