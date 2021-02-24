Новосибирск, , 06:00 — REGNUM На месте пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска найден третий ребёнок. Он жив.

Напомним, что ранее сообщалось, что в одном из деревянных домов, где произошёл пожар, могли находиться трое детей. Позже были найдены останки двух погибших детей. Поиски третьего ребёнка продолжались.

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«На месте обгоревших завалов домов на улице Ольховская найден 13-летний мальчик. Он жив», — сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на региональное управление СК РФ .

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме, в результате которого погибли дети.

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