Токио, , 05:59 — REGNUM Одиннадцать пассажиров поезда оказались заблокированы на сутки в вагоне из-за снежной бури на севере Японии. Об этом 24 февраля сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло на севере префектуры Хоккайдо, люди оказались заблокированы на время снегопада в шести вагонах поезда на одной из железнодорожных веток. Уточняется, что вагоны были отапливаемы, никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиров освободили спустя сутки, медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре человека пострадали из-за сильного ветра и снегопада в японской префектуре Хоккайдо. Кроме того, повреждения получили 142 жилых дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека в Японии пострадали из-за сильного ветра