Абакан, , 05:58 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в правительстве региона.

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За весь период в республике выявлено 21 238 носителей коронавируса. Выздоровели 19 954 человека, в том числе четверо — за последние сутки.

В стационарах находятся 162 пациента, из них 28 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены пять человек.

Напомним, 23 февраля в республике было выявлено 19 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.

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