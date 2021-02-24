24 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 06:27 — REGNUM Крупный российский бизнесмен, которого ранее СМИ называли зятем главы российского правительства Михаила Мишустина, Александр Удодов в 2021 году расширил свой бизнес. Одна из фирм, в число собственников которой вошёл бывший зять премьер-министра, — поставщик в крупных IT-контрактах для нужд государственных ведомств, министерств. ИА REGNUM проанализировало новые активы Удодова.

Бизнесмен Александр Удодов Aleksanderudodov.ru

Напомним, в декабре 2020 года издание РБК сообщило, что сестра Мишустина — Наталья Стенина в конце года расторгла брак с бизнесменом Александром Удодовым.

В ноябре 2020 года ИА REGNUM сообщало, что с 2021 года в России преференции получит грибной бизнес. В числе мер господдержки, в частности, назывались льготные инвестиционные кредиты. В то же время Александр Удодов, который, судя по данным СМИ, тогда ещё был зятем Мишустина, — владелец крупных грибных активов. Ему принадлежит 70% доли в компании «Грибная радуга» в Курской области (доля в залоге у «Альфа-банка»).

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Несмотря на заявление о разводе, Удодов и Стенина остаются совладельцами как минимум двух компаний, третьим собственником которых числится ресторатор Аркадий Новиков. Речь идёт о ресторанном ООО «Николия» и ООО «Гарантия», работающем в сфере недвижимости.

Новые активы Удодова: IT-отрасль

По данным ЕГРЮЛ, в 2021 году Александр Удодов расширил свой бизнес-портфель. В частности, в нём появилось ООО «Прайм груп», которое работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. Фирма учреждена в феврале 1999 года, «прописана» в Красногорске (Московской области). Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Владеют ею пять физлиц — Давид Фараджев (51% доли, имеет также долю в фирме по производству охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов), Сергей Рыжков, Александр Богдыль, а также 19 февраля 2021 года в списке владельцев появились Александр Удодов с долей 12,5% и Дмитрий Милованцев. Руководит активом Максим Лукичев.

Компания «Прайм груп» — собственник 9% доли в ООО «Айрин лайт системс», которое работает в Сколково по основному виду деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Основной владелец фирмы, созданной в июне 2016 года, — директор ООО Алексей Лещев (имеет долю в удмуртской фирме по подбору персонала).

На сайте «Прайм груп» уточняется, что оно разрабатывает специализированные IT-решения для разных отраслей, в том числе госучреждений, финансово-промышленного сектора.

По данным с сайта «Госрасходы», фирма была поставщиком по 167 госконтрактам на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. Среди заказчиков — компания «Роснефть», Росстат, ГУП Москвы «Информационный город», ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России», министерство информационного развития и связи Пермского края, департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа, Минцифра РФ (контракт на разработку средства защиты информации от несанкционированного доступа), Министерство образования и науки РФ (разработка и апробация технологий видеопротоколирования и видеотрансляции проведения ЕГЭ, выявления устройств сотовой связи, подавления систем и мобильной связи, и мобильной передачи данных в пунктах проведения ЕГЭ) и многие другие.

Бизнес на электроэнергии

IT-компания не единственный свежий актив в бизнес-портфеле Удодова. В январе 2021 года он вошёл в состав владельцев ООО «Электра», которое работает в сфере производства электроэнергии. Фирма создана в апреле 2006 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среди совладельцев — Владимир Макеев и директор Дмитрий Алексеев. Последний, помимо этого — директор нижегородского АО «Верхне-Волжская генерирующая компания» (ВВГК). На сайте АО уточняется, что оно создано по инициативе нижегородского правительства и МГК «ИТЕРА» для развития топливно-энергетического комплекса региона, а его основная деятельность — функции заказчика и застройщика парогазовой ТЭЦ в Кстовском районе Нижегородской области.

Из отчёта АО за 2014 год следует, что на тот момент пакетами акций в фирме владели Нижегородская область в лице министерства государственного имущества и земельных ресурсов, ООО «Полимер-сервис» и ООО «ИТЕРА Электра». По открытым данным, ИНН последней совпадает с данными ООО «Электра», долю в которой приобрел бывший зять Михаила Мишустина. Более того, «Электра» была поставщиком по госконтракту от 2016 года года, заказчиком в котором выступало АО «Верхне-Волжская генерирующая компания». Сумма составляла 13,398 млн рублей, а закупка была произведена у единственного поставщика. Детали сделки не раскрывались.

В Нижнем Новгороде также на сегодня работает АО «Верхне-Волжская энергетическая компания», чей собственник неизвестен, но создатели — правительство области и ООО «НГК «ИТЕРА». Возглавляет АО Ольга Свешникова, чьи данные совпадают с данными главного бухгалтера ВВГК, фигурирующего в отчете за 2014 год.

АО «Верхне-Волжская энергетическая компания» специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Она же — владелец нижегородского ООО «Электросети», работающего в той же отрасли.

На сайте АО «ВВЭК» уточняется, что оно в 2013 году взяло в аренду электросетевой комплекс города Кстово, приобрело ряд энергетических активов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а спустя год и в соседнем районе столицы региона. До этого, в декабре 2011 года, общество ввело в эксплуатацию подстанцию. Является ли компания «Электра», где долю приобрел Удодов, собственником нижегородских электросетевых активов, установить не удалось. Акционерные общества в открытых источниках в 2020—2021 годы данные о своих акционерах не раскрывали.