Челябинск, , 05:50 — REGNUM В аэропорту Челябинска 24 февраля задержано прибытие самолётов. Информация приведена на онлайн-табло аэровокзала.

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В разделе «Прилёт» напротив многих утренних рейсов написано «Задерживается». Впрочем, ранним утром два рейса всё же прибыли из Москвы. Один из рейсов «Победы» из Санкт-Петербурга отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечаются метель и морозы. Движение по ряду дорог ограничено, а в школах Челябинска отменены занятия.